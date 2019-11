Duelo de gerações na disputa do título de Rainha da Praia Maria Elisa, 25, e Sandra Pires, 35, vão decidir neste domingo o título nas areias de Copacabana

Um sensacional confronto de gerações decidirá neste domingo (01) o Rainha da Praia 2009, na Praia de Ipanema, a partir das 10h30. Classificaram-se para a final Maria Elisa, 25 anos, e Sandra Pires, 35 anos, a única jogadora a participar de todas as edições de competição, tendo conseguido a majestade em 2000 e 2001. A partida será disputada na arena construída em frente à Rua Paul Redfern e a entrada é gratuita O SporTV 2 transmite o jogo.



Em 2006, quando Maria Elisa foi eleita a revelação do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Sandra, além dos dois títulos do Rainha da Praia, já havia sido tricampeã do Circuito Mundial, duas vezes medalhista olímpica e eleita pela Federação Internacional de Vôlei de Praia a melhor jogadora do mundo da década de 90.



Para Maria Elisa, “é um prazer estar na final contra a Sandra. Sempre torci por ela. É muito bom saber que cheguei ao nível dela. Acredito que ela leve vantagem pela experiência, mas aposto mais na minha juventude”. Para Sandra, a partida deste domingo “var ser duríssima”. Ela acredita que “Maria Elisa vai estar muito motivada, principalmente porque nunca teve o gostinho de ter ganhado a coroa”. E completa: “Eu já sei o que é isso.”



Dois currículos bem diferentes, assim como o caminho das duas neste sábado na arena de Ipanema, que recebeu um bom e muito animado público aproveitando a manhã de sol depois de muitos dias de tempo ruim no Rio de Janeiro. Sandra venceu seus três jogos. Na última partida, ela precisava de uma vitória simples para garantir a vaga na grande decisão. Com o auxílio de luxo da atual Rainha da Praia, Talita, simplesmente massacrou a dupla Carol e Vivian, marcando 21/07. Vivian, em sua primeira participação no torneio, chegou ao jogo final precisando de uma vitória por três pontos para passar à decisão. Não conseguiu.



Maria Elisa que, no ano passado, teve importantíssima participação no título de Talita, com quem jogou a partida decisiva, teve que suar muito mais para garantir o direito de disputar a majestade com Sandra. Chegou à partida final em situação de inferioridade em relação a Maria Clara precisando uma vitória de, no mínimo, três pontos para passar à decisão. E não fez por menos. Jogando com Larissa, a Rainha da Praia 2007, saiu da situação difícil e impôs um 21/15 ante Renata/Maria Clara.



“Meu objetivo era errar pouco”, explica Maria Elisa. Para ela, “nesse tipo de jogo você não pode entregar o ponto para o adversário e deixá-lo crescer na partida. Procurei fazer bem aquilo que eu tenho de melhor, o saque. A tática deu certo”.



Sobre sua parceira na grande decisão deste domingo, disse que, como é defensora, vai escolher uma bloqueadora. “Mas o mais importante é eu fazer o meu bem feito para que minha parceira se sinta bem jogando comigo”. Maria Elisa disse que “das três que joguei hoje (neste sábado) a que me adaptei melhor foi a Larissa”.



Em sua primeira partida, pelo Grupo A, Maria Elisa, ao lado de Maria Clara - que viria a ser sua grande rival no grupo - derrotou as atletas olímpicas Larissa e Renata por 21/16. Na segunda partida, Maria Clara, ao lado de Larissa, derrotou Renata e Maria Elisa por 21/19. A diferença de pontos foi fundamental para Maria Elisa chegar à última partida ainda com chances de passar à decisão deste domingo.



No Grupo B, a supremacia de Sandra foi do começo ao fim. Na primeira partida, ao lado de Vivian, derrotou Talita e Carol por 21/18. A campeã olímpica voltou à quadra ao lado de Carol para derrotar Talita e Vivian pela diferença mínima (21/19) para chegar à partida decisiva, ao lado de Talita, sem dar chance para Vivian - que jogou com Carol - se recuperar: 21/07.



Sandra disse que o sorteio dos grupos a ajudou. “Ter caído em uma chave que só tinha bloqueadoras me ajudou”. Ela afirmou que o último jogo, atuando ao lado de Talita, “fluiu muito bem”. “Já tinha uma certa intimidade com Talita por ter jogado com ela no Rainha da Praia do ano passado. Além desse entrosamento, acredito que eu ter forçado o saque na Carol, que estava insegura no passe, tenha possibilitado a vitória por um placar elástico”.



Quanto à escolha da parceira para a grande decisão deste domingo, Sandra disse que “várias coisas pesam nesta escolha. Entre as atletas do meu grupo, joguei bem com a Vivian, e com a Talita foi ainda melhor”. Depois falou em tom de brincadeira: “Ter jogado com a Larissa em 2007 pode pesar. Ela me deve a coroa”.



O Rainha da Praia é o único torneio feminino do país que é uma disputa individual. As oito jogadoras são divididas em dois grupos e se revezam nas parcerias. Os grupos são formados separando as atletas que costumam jogar juntas. Esta forma de disputa obriga as jogadoras a se adaptarem rapidamente à parceira, o que torna as partidas mais imprevisíveis.



O Rainha da Praia tem organização de MaxSports, Intersport e Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O evento tem patrocínio de Banco BMG, Lenovo, Nívea, Fiat, Matte Leão, Metro Rio, Piraquê e SESI. Apoio do Hotel Marina, Kinoplex, Prophylaxis, Proforma, Olympikus, Sorvete Itália e Domino’s Pizza.



Jogo exibição

Neste domingo, às 10h, será realizada uma partida exibição com a participação de Flavio Canto (judô), Robson Caetano (atletismo), Joicinha, Fabiana (vôlei de quadra), Isabel (vôlei de praia), entre outros, em benefício do Instituto Compartilhar e Instituto Reação.