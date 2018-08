Acusado de envolvimento com roubo de veículos é preso em San Vale Subsecretário Maurílio Pinto revelou que Ademar Frossard já foi preso anteriormente e dessa ves foi detido dentro de sua mansão.

Policiais civis da Subsecretaria de Segurança Pública e Defesa Social prenderam comerciante Ademar Alexandre Frossard, 45. Ele é acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos, principalmente carretas.



O delegado Maurílio Pinto de Medeiros, titular da Subsecretaria de Segurança, disse que a prisão aconteceu na casa onde o acusado morava no bairro de San Vale, na zona Sul de Natal. “A equipe (de policiais) já estava monitorando ele e só esperávamos uma hora que ele saísse de casa”, disse. “Esse rapaz já tinha sido preso por roubo de carreta uns anos atrás”, completou.



Maurílio Pinto contou que “há nove ocorrências contra ele com o primeiro nome e quatro com o segundo nome”. Outra informação do delegado é que o acusado revelou ser primo da juíza Denise Frossard, que foi candidata ao governo do Rio de Janeiro em 2006 e foi a fundadora da ONG Transparência Brasil.



Para ele, foi difícil segurar Ademar “por conta das propinas oferecidas por ele”. “A polícia da Paraíba deteve ele, mas três dias depois ele saiu. Mesma coisa no Rio de Janeiro”, declarou o delegado. Maurílio Pinto lembra de uma frase dita por Ademar aos agentes civis que o prenderam: “Logo em dia de sexta-feira vai ser mais difícil para sair (da prisão)”.



O subsecretário de Segurança informou que no Rio de Janeiro e Paraíba não haviam queixas contra Ademar, mas no Espirito Santo havia um mandado de prisão em aberto. "Nós aproveitamos isso e como já sabíamos onde ele estava, realizamos a prisão", comentou.



Ao ser abordado pelos agentes civis, o acusado começou a gritar "não me mate não". "Ao saber que se tratavam de policiais, ele perguntou 'quanto vocês querem para eu não passar o natal na prisão' na hora da prisão", narrou.



Com a prisão de Ademar, o subsecretário vai informar ao juiz em Espírito Santo para que o acusado seja removido ao estado capixaba.