Campeonato Carioca: Botafogo goleia Friburguense e encosta no Flamengo O Fluminense também se saiu bem na rodada, vencendo o Americano

No complemento da rodada de meio-de-semana da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Botafogo - já classificado para a semifinal - não perdoou e goleou o Friburguense na casa do adversário, 5 a 1 - os gols do time da Estrela Solitária foram marcados por Fahel (2), Maicossuel (2) e Reinaldo; Hércules fez o gol de honra do Friburguense.



Com isto, o Botafogo está a apenas um ponto do Flamengo, por enquanto líder do grupo (precisamente Grupo B) - neste fim de semana os dois times se encontram para o clássico, decidindo quem afinal ficará em primeiro no grupo.



Outros jogos



Americano 1 x 2 Fluminense

Duque de Caxias 1 x 1 Madureira

Tigres do Brasil 1 x 3 Resende