Apostadores da Mega-Sena têm até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (8) para tentar a sorte e concorrer aos R$ 23 milhões acumulados. O concurso 1046 será realizado às 20h, em Itabuna (BA). A aposta mínima - de seis números - custa R$ 1,75.

Ninguém acertou as seis dezenas no último sorteio, realizado na quarta-feira (4), os números sorteados foram: 01 - 05 - 06 - 17 - 31 - 50.Entretanto, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 102 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 17.541,75, cada uma. Outros 8.623 bilhetes acertaram a quadra e receberão R$ 207,50, cada um.