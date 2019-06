Comitê Potiguar de Solidariedade ao Povo Palestino realiza ato público nesta sexta-feira

O conflito na faixa de Gaza é descrito como uma “carnificina” pelo coordenador do Comitê Potiguar de Solidariedade ao Povo Palestino, Marcos Dionísio. Entidades que compõem o comitê junto à comunidade palestina realizam, nesta sexta-feira (9), um ato público no calçadão da avenida João Pessoa, às 16h.



O objetivo é pressionar o governo brasileiro a dar apoio à criação de um estado Palestino, pedir a cessação dos ataques e fazer uma mobilização internacional para que, terminado o conflito, ajudem os habitantes da faixa de Gaza, que há meses vivem em situações extremas de pobreza.



Há 10 anos o Comitê realizou outros atos e retoma suas manifestações diante dos conflitos atuais.



Em 1947, quando Israel foi criado, o acordo previa que 52% do território fosse destinado aos judeus e 48% ao povo palestino. Hoje, segundo Marcos Dionísio, palestinos têm direito a apenas 8% do Estado.



“Em catorze dias foram 3163 feridos e 763 mortos, dentre estes 250 crianças albergadas pela ONU. Exigimos imediato cessar fogo”, contextualiza Marcos.



Na opinião do Comitê, Israel está sendo terrorista contra os palestinos. “Querem extinguir aquele povo e estão violando as normas dos Direitos Humanos, inclusive no que diz respeito aos conflitos”, fala.



O Comitê é formado pela OAB/RN, Comitê 9840, Ipejuc, Unegro, SPVA/RN, CTB/RN, SINTE/RN, SINTECT/RN, Sindicato dos Bancários/RN, Movimento Pró Pitimbu, Assussa Pitimbu/Planalto, Conlutas/RN, CUT/RN, Partido dos Trabalhadores, OJC/RN, PSTU, PCdoB, Coplac, GAL/RN SINDIPETRO/RN, SME - SINDPEF/RN, Cedeca, Igreja Anglicana, OAB, Fórum LGBT, SindSaúde/RN, Comitê Estadual de Vítimas de Violência.