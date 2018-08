Niltheoogam reabre exposição nesta sexta-feira (14) Artista exibe suas obras no Shopping Orla Sul, exibindo sua nova pintura.

O artista Niltheoogam exibe na sexta-feira (14) a segunda edição de sua exposição Arte Esferográfica: um Convite a Paciência. O evento acontece no Shopping Orla Sul nesta sexta-feira (14).



Serão exibidas 23 pinturas feitas a mão com caneta esferográfica, técnica única no Rio Grande do Norte e rara no Brasil. Niltheoogam começou a fazer as pinturas em 2003 nas lojas de seu pai.



Ele utilizava os horários de folga para criar pinturas abstratas em pequenos pedaços de papel. Daí veio a idéia de pintar um quadro maior e desta iniciativa nasceu o seu primeiro quadro “O vaso de rosas”.



Atualmente, Niltheoogam faz seus quadros com apenas uma caneta esferográfica e leva de dois a seis meses a confecção da pintura dependendo do quadro. A exibição começa às 19h termina às 22h.