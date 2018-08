Bragantino pronto para o jogo contra o América

Artur Dantas

Para a partida contra o América na terça-feira (11) no Estádio Machadão, o time paulista chegou a Natal com apenas um problema na bagagem. O zagueiro César recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática no jogo contra o alviurrubto. Para a vaga do atleta, André Lima e Kadu são as opções do treinador Marcelo Veiga.No Departamento Médico do Bragantino, tudo pronto para o jogo. O médico Marcelo Regazzini explicou que o único entrave girava em torno do jogador Marcelo Silva, que apresentava dores no ombro esquerdo. Depois de um curto tratamento, o jogador está à disposição para a partida.Para o jogo da terça-feira, o técnico do Bragantino não espera um jogo fácil em virtude da diferença de rendimento dos dois times. “Não podemos dizer que somos favoritos. A prova é o que aconteceu no jogo entre CRB e Avaí, que terminou empatado”. Marcelo conclui dizendo que na Série B não há jogo fácil.O lateral-direto Nêgo disse espera um jogo movimentado de ambas as partes, uma vez que o América luta para permanecer afastado da zona de rebaixamento. “Nosso objetivo é busca uma vaga na Série A. Temos que respeitar o América, mas vamos buscar a vitória fora de casa”, conclui.