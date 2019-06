A polêmica dos Royalties

Fotos: Vlademir Alexandre O Rio Grande do Norte é o segundo estado que mais recebe pagamento de royalties no país.

Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre a distribuição dos royalties da exploração de petróleo no país, divulgado em novembro, mostra que dos cerca de 5,6 mil municípios apenas 906 recebem esses recursos.O Rio Grande do Norte é o segundo estado que mais recebe pagamento de royalties no país, atrás apenas do Rio de Janeiro. Até o mês de novembro, os royalties pagos pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar já renderam R$ 349,49 milhões.Desse montante, R$ 197,68 milhões foram destinados ao Governo do Estado e R$ 151,80 milhões a 97 municípios. No mesmo período do ano passado, o repasse foi de R$ 256,97 para o RN, o que representa um aumento de 36%.A proposta de lei estadual feita pelo Executivo visa uma melhor fiscalização deste pagamento. O projeto que tramita, na Assembléia Legislativa, altera as atribuições e competências da Secretaria de Tributação e dos seus agentes fiscais, conferindo-lhes poderes para fiscalizar as receitas do Estado, mesmo que não sejam de origem tributária (impostos), como é o caso do royaltie. A fiscalização atual só dá poderes para fiscalizar tributos.Se aprovada, a lei permitirá que o estado verifique o tipo e qualidade do óleo produzido no estado, mas, principalmente, se o repasse de royalties pelas empresas exploradoras está obedecendo aos aspectos legais, ou seja, se é pago realmente o que é devido.Prates diz que o Governo do Estado também está envolvido na discussão dos mais de 20 projetos apresentados no Congresso Nacional. O secretário afirma que os projetos pretendem alterar a distribuição dos royalties, as parcelas federal, estadual e municipal. "A briga maior é entre as bancadas de São Paulo e Rio de Janeiro", comenta.Segundo Jean-Paul, o Rio Grande do Norte defende que as novas legislações sejam trabalhadas em cima da regulação do Pré-sal e, no mínimo, mantenham o que é pago atualmente. "As pessoas achavam que os estados produtores de petróleo estavam nadando em dinheiro porque em 2006 e 2007 o barril de petróleo estava muito alto, mas isso é uma ilusão porque os estados têm que se preparar para os anos em que o barril está em baixa".Nas discussões que participa em âmbito nacional, o secretário tem mostrado o exemplo de Mossoró como município que tem feito uma boa aplicação dos royalties. "Mossoró e Macaé (RJ) são dois bons exemplos e isso precisa ser mostrado ao Brasil porque os royalties não são utilizados só pelos municípios criticados. E a maior dos royalties é usado para atender a própria indústria do petróleo que exige muito das cidades", destaca Jean-Paul.