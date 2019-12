Traficantes são presos em Parnamirim Os dois acusados foram encontrados pela polícia após denúncia anônima e estão presos no 1º Distrito Policial em Parnamirim.

A Polícia Civil prendeu na tarde de ontem dois homens que estariam envolvidos com trafico de drogas. Um dos acusados é Jânio Cleiton da Rocha, de 25 anos, que estava foragido em Pirangi praia, em Parnamirim, desde setembro do ano passado. Cleiton é apontado como o chefe do tráfico na região.



De acordo com informações da polícia, o acusado foi entregue por meio de denúncia anônima. Foram encontrados em sua casa 700 gramas de maconha, 300 gramas de crack, R$ 37, cápsulas de revólver calibre 38 e uma moto.



Em setembro do ano passado, a polícia recebeu a informação de que o acusado tinha uma grande quantia de drogas em sua casa. Quando os policiais chegaram à residência, Jânio Cleiton percebeu a presença dos policiais e fugiu. Foi encontrado na casa do acusado meio quilo de crack e um equipamento de som roubado. As drogas encontradas foram avaliadas em R$ 5 mil.



O segundo acusado, Danilo de Lima, 19 anos, foi encontrado no bairro de Santa Tereza, em Parnamirim0. Ele estava em casa com mais três pessoas que, de acordo com informações da polícia, eram consumidores e não tinham envolvimento com o criminoso. Foi encontrada na casa do acusado uma bolsa com 28 trouxas de maconha.



Ceiton e Danilo LIma estão presos no 1º Distrito Policial de Parnamirim.