Traficante é executado a tiros em Cidade Nova

Geraldo Miranda

Segundo informações repassadas por policiais que estavam no local, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ouvir o barulho do tiro, um vizinho prestou socorro a Claudionor Silva, porém ao ser abordados por policiais na esquina da Rua dos Caicós com Avenida Capitão Mor Gouveia, perto da Rodoviária Nova, a vitima já estava morta.O carro que conduzia a Claudionor Silva era um Logus branco placas GPD-4975, de Natal. Os familiares da vítima explicaram que Claudionor Silva trabalhava com imóveis e que tinha se desentendido com um vizinho que alegava ser dono de um dos terrenos que a vítima possuía uma casa.O crime será investigado pelo 14º Distrito Policial em Felipe Camarão.

*Matéria atualizada às 20h30 para acréscimo de informações.* Mais informações em instantes.