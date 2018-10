Operação Lord: "Senhor" seria fornecedor de armas para quadrilhas de outros estados

Preso durante a operação Lord, Alexsandro Freitas de Souza, 18, o “Senhor”, seria o fornecedor de armas para integrantes de quadrilhas vindas de outros estados para praticarem roubos no Rio Grande do Norte, principalmente em Natal. A informação foi repassada ao

por uma fonte da Segurança Pública do Estado.“Senhor” teria um farto armamento escondido em residências da comunidade Beira Rio, zona Norte de Natal, e de lá negociaria o “aluguel” das armas. O delegado Odilon Teodósio, titular da Especializada em Narcóticos (Denarc) e responsável pelo inquérito da operação Lord, disse aoque teve informações das armas que estariam com o acusado.Contudo, ele declarou que o fato de que ele alugaria para outros bandidos ainda não era de seu conhecimento. O delegado informou que a investigação ainda não terminou e vai continuar os trabalhos da operação Lord.Outra revelação foi feita pelo diretor da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Ailson Dantas. Ele disse que à época em que era delegado de Ceará Mirim, “teve uma quadrilha presa no começo deste ano em que alguns integrantes pertenciam ao bando dele”, afirmou.