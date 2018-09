MP vai investigar contrato firmado entre Prefeitura de Natal e Banco do Brasil

O Ministério Público vai investigar o contrato firmado entre a Prefeitura de Natal e o Banco do Brasil para gestão da conta única do Município. O promotor do patrimônio público Giovanni Rosado Diógenes Paiva instaurou inquérito civil para apurar a legalidade do contrato.A decisão foi publicada na edição de sábado (15) do Diário Oficial do Estado (DOE). A investigação vai de encontro com recentes declarações do procurador geral de Justiça, José Augusto Peres, que se disse favorável ao contrato.Na portaria que instaura o inquérito civil, o promotor Giovanni Rosado requisita “cópia do processo respectivo à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças” para investigar a “contratação do Banco do Brasil S/A, com dispensa de licitação, para gestão da conta única do Município do Natal”.Giovanni Rosado diz que instaurou o inquérito civil com fundamentação nas leis 7.347/85 (que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico), 8.429/92 ( que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional) e 8.666/93 (que institui normas para licitações e contratos da administração pública).

Contrato

A Prefeitura do Natal decidiu romper com a Caixa Econômica e contratar o Banco do Brasil para operar sua Conta Única no início de novembro. Como prêmio, receberá do Banco do Brasil R$ 40 milhões, dos quais R$ 15 milhões serão usados para pagar a segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais. Os outros R$ 25 milhões serão usados para pagar a multa de rescisão à Caixa Econômica e quitar algumas dívidas da Prefeitura. Essa é a segunda mudança de operadora que a Conta Única do município sofre em dois anos.