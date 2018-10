Semana de Arte e Cultura movimenta Zona Norte Alunos do Cemai apresentam à comunidade produção artística desenvolvida em 2008.

O Centro Municipal de Artes Integradas, ligado à Capitania das Artes, promove, de 17 a 21 de novembro, a Semana de Arte e Cultura, intitulada "Toda Beleza". Instituição ensina as mais variadas formas de expressão artística aos seus alunos.



O Centro Municipal de Artes Integradas (Cemai), ligado à Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), promove até sexta (21) a Semana de Arte e Cultura, na Zona Norte.



Intitulada Toda Beleza, a mostra pretende expor a produção pedagógica do Cemai, com a presença de professores, alunos e artistas convidados. A programação faz parte do projeto nacional Maleta Beleza, do Canal Futura, e integra diferentes vertentes artísticas da cidade aos conteúdos aplicados nos cursos de artes integradas do centro.



A Semana é aberta ao público.



Alunos de artes visuais produziram um painel de três metros para a exposição, mostrando o impacto das primeiras impressões estéticas que os colonizadores portugueses tiveram ao desembarcarem no litoral brasileiro.



Supervisionados pela professora de desenho Madê Weiner, os alunos pintaram coletivamente a obra e a concluíram para mostrar à comunidade.



A exposição de artes visuais mostrará a produção de máscaras artísticas produzidas pelos alunos do curso de modelagem, desenhos e pinturas. Os artistas Mathieu Duvignaud e Max Pereira também participam do evento no Cemai.



Durante o evento, a música será representada pelos alunos de violão, guitarra, baixo elétrico, cavaquinho, flauta doce, teclado, canto e xilofônica.



Além disso, serão diplomados os alunos concluintes de 2008.



O Cemai abre inscrições de 25 a 27 de novembro para novos alunos.



Semana de Arte e Cultura Toda Beleza

Centro Municipal de Artes Integradas - Cemai Zona Norte (Av. João Medeiros Filho, S/N. Tel. 3232.8226. Espaço Cultural Francisco das Chagas Bezerra de Araújo)

De 17 a 20 de novembro