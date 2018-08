Quadrilha rouba R$ 20 mil de comerciante em "saidinha de banco" Segundo informações da polícia, quatro homens armados renderam a vítima na Avenida Ayrton Senna e fugiram com destino a Nova Parnamirim.

O golpe da “saidinha de banco” fez mais uma vítima na tarde desta terça-feira (11). Segundo informações da Polícia Militar, um comerciante teve R$ 20 mil roubados por quatro homens armados – com pistolas e revólveres – na Avenida Ayrton Senna, perto do Jiqui.



As informações repassadas pela polícia dão conta que os homens estavam em um Fox preto no momento que renderam a vítima e a roubaram. Em seguida, fugiram com destino à Avenida Maria Lacerda Montenegro, em Nova Parnamirim.



Lá, abandonaram o Fox e pegaram um Gol preto. O destino deles ainda é incerto, mas há indícios que tenham ido com destino ao conjunto da Coophab, em Parnamirim.



O delegado Márcio Delgado Varandas, da Especializada em Furtos e Roubos (Defur), disse que ainda não tinha sido notificado do fato, mas ia colocar uma equipe da delegacia para checar o ocorrido.