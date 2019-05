Mercado prevê queda de 0,5% na Selic em janeiro Dólar deverá ficar este mês em R$ 2,35, mesma previsão do mercado divulgada na semana passada.

A taxa de juros anual, a Selic, deverá cair 0,5% em janeiro, ficando em 13,25%, de acordo com o analistas financeiros consultados na última semana pelo Banco Central.



Na última semana de 2008, os analistas previam queda de 0,25% na taxa, para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do BC (Copom) enquanto há quatro semanas estimavam a manutenção dos 13,75% em vigor para o primeiro mês de 2009.



O dólar deverá ficar este mês em R$ 2,35, mesma previsão do mercado divulgada na semana passada, contra R$ 2,25 previstos há quatro semanas.



O IPCA, que mede a inflação, deverá ficar em janeiro em 0,42% enquanto há uma semana o mercado previa a inflação no primeiro mês do ano em 0,45% e há quatro semanas em 0,55%.



A previsão para o IPC da Fipe caiu para 0,5% para este mês, contra a espectativa do mercado de 0,55%, feita na última segunda feira e de 0,55% há quatro semanas.



De acordo com o boletim Focus divulgado hoje (5) pelo Banco Central o déficit em Conta Corrente (ingresso de moeda estrangeira versus pagamentos no exterior) deverá permanecer em US$ 25 bilhões em 2009, conforme era previsto há uma semana. A dívida líquida do setor público ficará este ano em US$ 37 bilhões contra os US$ 37,76 bilhões estimados há quatro semanas pelo mercado financeiro, de acordo com o Focus.