Sai o resultado do Prêmio Rubens Lemos de Jornalismo Cultural

A comissão julgadora do Concurso de Jornalismo Cultural Rubens Lemos, promovido pelo Governo do Estado, anunciou o resultado do prêmio destinado a reconhecer o trabalho dos jornalistas que colaboram, incentivam e divulgam a cultura potiguar.



O prêmio instituído este ano é dividido em seis categorias: Jornalismo Digital, Programa de Rádio, Jornalismo Eletrônico, Fotojornalismo, Jornalismo Impresso e Especial Universitária.



A premiação para os vencedores é de R$ 3 mil, com exceção da categoria universitária onde o prêmio é de R$ 1 mil.



A relação dos vencedores:

- Na categoria Jornalismo Digital, Tácito Costa, com o blog www.substantivopural.com.br

- Na categoria Programa de Rádio, Ednaldo dos Santos, com o programa “Núbia Lafayette, a eterna dama da MPB”;

- Na categoria Jornalismo Eletrônico, Glácia Marillac, com a reportagem “Cordel na Feira do Alecrim”;

- Na categoria Fotojornalismo, Rodrigo Sena, com a fotografia “Espaguete e Ferrugem do circo Grock”;

- Na categoria Jornalismo Impresso, Hayssa Pacheco, com a matéria “Os chorões pedem passagem”;

- Na categoria Especial Universitária Camila Rodrigues, com a matéria “Um jeito negro de ser”.





Assecom