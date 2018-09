ABC empata, desagrada a torcida, mas ganha uma posição

Vlademir Alexandre Jogo foi equilibrado, com o ABC e o Marília desperdiçando oportunidades de gol.

O resultado foi pior para o time paulista, que, apesar de marcar o gol do empate aos 45min do segundo tempo, perdeu um pênalti e se manteve na 16ª posição, uma à frente da zona do rebaixamento, com 42 pontos. Com isso, ainda precisará de pelo menos uma vitória nas duas rodadas restantes para se salvar. Apesar da frustração pelo tropeço em casa, os potiguares, com 44 pontos, na 13ª colocação, respiram um pouco mais aliviados.As chances se alternaram no primeiro tempo, quando ABC e Marília tiveram um vasto cardápio de oportunidades para vencer: no primeiro tempo, o time paulista teve duas chances na pequena área, ambos em defesas com os pés de Paulo Musse em chutes de Ricardinho Furacão; o ABC desperdiçou uma chance incrível com Ronaldo Capixaba, e em cabeçadas de Márcio Hahn e Márcio Santos.No segundo, colocou duas bolas na trave, entre elas um pênalti cobrado na trave por Altair, a dez minutos do fim.O ABC, que também havia desperdiçado chances cara a cara com Fábio Silva, logo aos 30 segundos da etapa final, e depois com Ronaldo Capixaba, chegou ao gol aos 40min, numa falta despretensiosa cobrada pelo lateral-direito Bosco que enganou a zaga paulista.Mas quando tudo indicava que os potiguares sairiam com a vitória, o zagueiro Fernando aproveitou sobra na área para decretar o empate, aos 45min.As equipes voltam a campo no próximo sábado. O ABC receberá a Ponte Preta, no Frasqueirão, e o Marília visitará o Bahia, em Feira de Santana.Paulo Musse; Bosco, Márcio Santos, Ben-Hur e Márcio Panda; Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Everton e Jean Carioca (Fábio Silva); Alexandre (Marcelinho) e Ronaldo Capixaba (Warley).Técnico: Artur Neto.Alencar; Rafael Mineiro, Flávio, Fernando e Serginho; João Marcos, João Vítor, Ricardinho (Renê) e Altair; Ricardinho Furacão e Betinho.Técnico: Gilberto Alves.Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)15/11/2008 (sábado)Francisco de Assis Almeida Filho (CE)Francisco Carlos Feitosa Da Silva (CE) e Thiago Gomes Brigido (CE)Cartões amarelos: Flávio (M), Márcio Santos (A), Panda (A) , Ben-Hur (A), Renê (M), Alexandre Oliveira (A).Cartão vermelho: Everton (A).Gol: Bosco, aos 41, e Fernando, aos 45 minutos do segundo tempo