Presidente da Malandros do Samba recebe com indignação a recomendação do MP

“Para a cultura não se trata de surpresa. Lamentavelmente não se tem o apoio do poder público e quando se tem (é o caso) a gente se depara com uma situação desta”, desabafou.Há 10 anos utilizando as instalações da escola, o presidente da agremiação comentou que a Malandros tem contribuído não só para enaltecer a cultura popular como também para a própria instituição.“Ajudamos na limpeza de mato, na segurança e até no combate ao mosquito da dengue”, contou, dizendo que foram encontradas na escola larvas do mosquito e membros da escola de samba acionaram a Secretaria Estadual de Saúde para que o carro fumacê fosse até o local.Sobre a retirada dos figurinos e adereços, Kerginaldo Alves disse que ainda não tem ideia para onde levará. “Vou acatar a decisão do Ministério Público. Mas, não sei ainda o que fazer”, frisou ele.“A Promotoria devia olhar para outras situações na própria escola como, por exemplo, a falta de segurança”, reclamou.Este ano, o tema da escola Malandros do Samba é “Brincantes e baluartes do folclore potiguar no reino de Bambuluá”. A Malandros do Samba é a atual campeã do desfile.