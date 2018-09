A Câmara está deixando de ser convidada para eventos oficiais, lamenta Ney Júnior

Delma Lopes Ney Júnior se reúne com vereadores para debater eleição do novo presidente da Câmara.

O democrata admite que tem se reunido com os vereadores, novatos ou veteranos. Segundo ele, trata-se de conversas “informais”, onde todos demonstram preocupação com a imagem da Casa.“A Câmara está deixando de ser convidada para eventos oficiais da cidade. Isso é um sinal de que a instituição está, no mínimo, desaparecendo”.Ney Júnior disse que há uma espécie de acordo entre os vereadores para que nessas conversas, ainda não sejam “colocados os nomes na mesa”.Sendo assim, o novo integrante do legislativo municipal nega que esteja articulando a sua candidatura. “A preocupação do grupo é que venha a surgir um nome que traga desgaste à Câmara. Queremos evitar isso”.Haveria preferência por um novato já que alguns dos reeleitos carregam o estigma que da Operação Impacto? “Não”, afirma. Em relação a isso, todos estão se defendendo. É uma questão pessoal e eu não posso julgar, nem condenar”.