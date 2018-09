América tenta liberar Max para jogo contra o Barueri Clube arrisca última cartada para ter jogador em campo e pede conversão de pena

Brigando para não ser rebaixado pelo segundo ano consecutivo no Campeonato Brasileiro, o América-RN poderá ter um importante reforço na reta final da Série B. O jogador Max Brendon, que havia sido penalizado com cinco jogos de suspensão e que teve o pedido de efeito suspensivo indeferido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Dr. Rubens Approbato, tem boas chances de voltar aos gramados. Isso porque com o departamento jurídico do América entrou com o pedido de conversão da pena do jogador para servições sociais.



Vale ressaltar que o pedido de conversão pode ser feito depois que o jogador cumpre a metade da sua pena. No caso de Max Brendon, ele ficou três jogos suspensos e ainda lhe restariam mais dois a cumprir. Ao entrar com o pedido de conversão, o departamento jurídico do jogador desistiu do julgamento do Recurso desse caso.



Entenda o caso:



Max Brendon foi julgado em primeira instância pela Primeira Comissão Disciplinar do STJD, após expulsão no dia 17 de outubro, em partida, contra o Marília. O jogador foi julgado e apenado com cinco partidas de suspensão, em face do 258 (Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.



O América-RN em 2007 disputou a primeira divisão da elite do futebol brasileiro, no mesmo ano foi rebaixado. Em 2008, as coisas parecem também não terem sido tranquilas para Diretoria, Comissão Técnica e jogadores. A apenas três pontos da zona do rebaixamento, o time do Rio Grande do Norte tem duas pedreiras pela frente: pega o Barueri, fora de casa, no próximo sábado, e o Campeão Corinthians, em Rio Grande, no dia 29 de novembro.





