Mulher é presa acusada de abandonar o filho em casa que pegou fogo na zona Norte

A dona de casa Lidiana Karla Câmara Pereira, de 24 anos, foi presa em flagrante na madrugada do sábado (22), na Vila Paraíso, zona Norte de Natal, acusada de abandonar seu filho de apenas um ano e oito meses sozinho dentro de casa. Ela o havia deixado dormindo com uma vela acesa, pois no local não há energia elétrica. A casa pegou fogo e vizinhos socorreram a criança.Segundo um dos vizinhos, por volta da uma hora da madrugada de sábado, ele estava em sua casa quando sentiu o cheiro de fumaça. Ele foi até a rua e viu que a casa de Lidiane estava incendiando. Foi até o local e notou que a casa estava fechada no cadeado e ouviu o choro da criança. Percebendo que a acusada não estava no imóvel ele arrombou a porta e socorreu a criança.Em depoimento, o homem disse que encontrou o menino deitado no colchão em chamas e por pouco a criança não foi atingida pelo fogo. Depois de socorrer o menino, ele acionou a Polícia Militar que efetuou a prisão em flagrante de Lidiane.Em depoimento, Lidiane, que é ex-viciada em drogas, confessou que havia deixado o filho em casa para ir passear e que não era a primeira vez que fez isso. Os vizinhos também confirmaram a versão, dizendo que a acusada costumava deixar o filho sozinho em casa à noite e só voltava de madrugada. Lidiane vai responder por abandono de incapaz e está recolhida na 2º DP de Parnamirim à disposição da justiça.



Fonte: Assessoria de imprensa da Degepol.