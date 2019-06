Caixa Econômica oferece linhas de créditos para despesas de início do ano As linhas de crédito da CAIXA atendem aos mais variados públicos.

Para começar o ano sem dívidas, a Caixa Econômica Federal oferece diversas opções de empréstimos para pagamento das despesas de início de ano. Contas como cartão de crédito, cheques pré-datados ou crediário, pagamento de IPTU, IPVA, matrícula e material escolar podem comprometer o orçamento familiar.



As linhas de crédito da CAIXA atendem aos mais variados públicos. Os atrativos são as taxas de juro a partir de 0,88% ao mês e o prazo para o pagamento pode chegar a até 96 meses, em função da modalidade escolhida e da empresa onde trabalha, no caso do consignado.



Quem procura por conveniência, a escolha certa é o Crédito Direto CAIXA (CDC). O CDC tem limites pré-aprovados e o crédito pode ser obtido direto nos terminais de autoatendimento da CAIXA, no 0800-574-0505 ou pelo Internet Banking (www.caixa.gov.br). O crédito tem valor mínimo de R$ 300 e máximo de R$ 15 mil, e o prazo para pagamento varia de acordo com o crédito escolhido. As prestações são debitadas automaticamente na conta do correntista.





O Crédito Pessoal é mais uma opção que pode ser parcelado de acordo com as necessidades e capacidade de pagamento do cliente. Para beneficiários do INSS, servidores públicos e empregados de empresas privadas que firmem convênio, além das baixas taxas de juro (a partir de 0,88%), existe ainda a vantagem do pagamento por meio de desconto em folha.



Para clientes da Conta CAIXA Fácil, o banco dispõe do Crédito CAIXA Fácil Rotativo. O valor inicial é de R$ 200,00, podendo ser utilizado ou coberto a qualquer dia do mês, sendo pago juros apenas pelo valor utilizado e nos dias utilizados. A taxa de juro remuneratória é de 2% ao mês, sendo pago apenas sobre o valor e sobre os dias utilizados.



Outra opção fácil e rápida é o cheque especial, que oferece crédito direto na conta corrente e o limite pode ser usado de acordo com os interesses do cliente. A taxa de juro é a melhor do mercado variando de 1,37% a 7,49% ao mês, e os encargos são cobrados apenas sobre os dias úteis em que a conta permanecer devedora.



Para obter mais informações, basta procurar uma agência da CAIXA, ou ligar no 0800 726 0101.

* Fonte: Assessoria de Imprensa da CEF.