Prefeito disse que vai recorrer da decisão do TJ para liberar os R$ 40 mi do Banco do Brasil

O prefeito Carlos Eduardo vai a Brasília recorrer da decisão do Tribunal de Justiça para tentar liberar os R$ 40 milhões da gestão da conta única do Banco do Brasil.Na entrevista que terminou agora há pouco, ele admitiu ter utilizando dinheiro do Fundo Previdenciário e informou ter pago a segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores com o dinheiro de obras.“Ficamos sem dinheiro para pagar o salário de dezembro e também para pagar aos fornecedores”, disse o prefeito. “Vou recorrer, sim, da decisão”, enfatizou ele.

