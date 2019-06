Governo prepara plano para prevenir novas epidemias de dengue Elaborado pelos técnicos da Secretaria de Saúde (Sesap), o instrumento é uma planilha que subsidiará a elaboração do Plano de Saneamento em cada um desses municípios.

O governo do estado está preparando um plano de prevenção contra novas epidemias de dengue. Trata-se de um instrumento que será aplicado nos municípios prioritários da campanha de combate à doença este ano.



Elaborado pelos técnicos da Secretaria de Saúde (Sesap), o instrumento é uma planilha que subsidiará a elaboração do Plano de Saneamento em cada um desses municípios. Para testá-lo, foi realizado um plano piloto em Mossoró e Santa Cruz, que teve seu resultado apresentado para os integrantes do Comitê Estadual da Dengue em reunião realizada quarta-feira (7).



Desse encontro, que aconteceu no auditório da Sesap, participaram representantes do Ministério Público Estadual, da Caern, da Anvisa e da Polícia Rodoviária Federal, além de técnicos da Secretaria e das Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP).



A próxima etapa do trabalho é repassar as informações obtidas no plano piloto, a viabilidade para aplicação da planilha nos próximos meses e a metodologia do instrumento aos municípios prioritários. Para isso, será realizado um novo encontro com representantes dessas localidades na próxima quarta-feira (14) na Sesap.



De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Controle de Dengue, Kristiane Fialho, a utilização desse instrumento deverá se tornar uma rotina. "Como o ciclo de visita pelos agentes aos domicílios acontece durante 60 dias, é provável que seja este o tempo utilizado também para a aplicação da planilha", disse a coordenadora.



A mobilização e a intensificação das ações voltadas para esses municípios foram iniadas em outubro, quando o Ministério da Saúde destinou recursos extras para o trabalho de combate à dengue. No Rio Grande do Norte, a distribuição do incremento foi feita priorizando os municípios onde a incidência da doença atingiu níveis acima do esperado para o ano.



Fonte: Assecom