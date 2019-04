Para Esportes, Micarla escolhe o veterinário João Ananias Perfil do futuro secretário indica que componente político, e não técnico, decidiu a questão.

O veterinário João Ananias (PP), conhecido como Joca, foi o escolhido por Micarla de Sousa (PV) para comandar a pasta de Esportes. O convite foi oficializado na noite desta terça-feira (23), quando a prefeita eleita anunciou os 12 secretários que faltavam para integrar sua equipe de governo.



Ao contrário do que havia prometido, o componente político foi mais importante para a indicação do que a preparação técnica do futuro secretário.



De acordo com o perfil distribuído à imprensa pela assessoria, Joca é formado em veterinária pela Universidade Federal de Paraíba e foi sub-coordenador de apoio a comunidades rurais, assessor parlamentar, oficial de gabinete e secretário estadual do seu partido. Não há menção sobre atividades ligadas ao esporte.