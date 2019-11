Henrique sugere licenciamento de Temer da presidência do PMDB Líder do PMDB na Câmara dos Deputados, parlamentar sugere o nome da deputada Iris Rezende (PMDB-GO).

O líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Eduardo Alves, sugeriu ao novo presidente da Câmara, deputado Michel Temer, que se licencie da presidência do PMDB e indique outro parlamentar para substituí-lo.



Para ele, o nome a ser indicado pelo deputado para assumir a presidência é o da deputada federal Íris Rezende (PDMB-GO), que atualmente ocupa a vice-presidência da legenda. Iris Rezende é esposa do prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende.



Na opinião de Henrique Eduardo, o novo presidente da Câmara dos Deputados deve apresentar a licença no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.



A escolha da data é uma homenagem às parlamentares que formam a bancada feminina na Câmara dos Deputados e às filiadas ao PMDB.



*Com informações do Blog do Diógenes