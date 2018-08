SesiClube sedia o Esporte Cidadania-2008

Divulgação/Sesi Lucia Costa, gerente operacional, e Marcelo Dantas, geerente institucional, viabilizam o evento

Tal ação é uma iniciativa do SESI e da Rede Globo, em parceria com empresas e instituições de todo o território nacional, tendo como público alvo, crianças e adolescentes visando à inclusão social e resgate à cidadania, através do incentivo à prática esportiva.Para Marcelo Dantas, Gerente Institucional de Responsabilidade Social, Coordenador do evento, o SESI traz a oportunidade da prática da responsabilidade social empresarial, na medida que estimula a participação das empresas em ações direcionadas para a transformação de realidades sociais, de forma planejada e monitorada.O início da programação se dará com uma caminhada e passeio ciclístico com largada prevista para às 8h, da Casa da Indústria seguindo até o SESICLUBE Natal, sede do evento. Para participação será necessário a doação de 1 kg de arroz, onde será trocado por uma camiseta do evento.