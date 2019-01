Muricy Ramalho, o choro de um técnico quase sempre mal humorado Treinador tricampeão brasileiro fala da conquista, dos amigos, das dúvidas, amigos, família e explica o choro na final.

O técnico Muricy Ramalho chorou. Depois de uma semana de pressão, depois de todo um campeonato de muitas incertezas, erros, dúvidas, e até ameaça de saída, Muricy Ramalho chorou.



Depois do jogo, em entrevista coletiva à imprensa, o treinador que é muitas vezes acusado de mal educado, de grosso, explicou os motivos de tantas broncas, e porque, numa hora péssima, em que o São Paulo parecia fora da disputa, contrariando filhos e amigos, recusou proposta milionária para ficar no time do Morumbi.



Abaixo, os trechos mais importantes das mais importantes falas do técnico.



Os amigos



-Quero agradecer ao meu amigo, meu mestre Rubens Minelli, pois sei que ele, treinador três vezes campeão brasileiro, anteontem jantei com ele, estava torcendo por mim. Também quero registrar a força do Faustão (apresentador da Rede Globo) que mesmo não sendo sãopaulino, sei bem que estava torcendo por mim. Somos amigos desde o tempo que ele era repórter esportivo.



O tricampeonato



- É muito gratificante você ganhar um título. Ser tricampeão no futebol brasileiro de hoje é quase impossível alguém igualar esse feito.



O jeito Muricy de ser



- Muitas pessoas não acreditam quando falo que no futebol de hoje o principal é trabalho. Muita gente, e vocês da imprensa muitas acreditam que para vencer jogos basta entrar em campo e jogar futebol. Não é assim. Existem muita coisa por trás, é preciso trabalhar todo dia. E sempre procurar acreditar, mesmo quando chegamos a situação com a desse ano, em que até a vaga da Libertadores nos parecia quase impossível.



A conquista que parecia impossível



-É verdade que chegou um momento em que eu achei que não dava mais. O Grêmio colocou 11 pontos na frente. Passamos a nos concentrar na vaga da Libertadores. Porém, bem depois, o Grêmio tropeçou, fomos chegando e, de novo, a gente via a chance de brigar de novo pelo título. Foi um recomeço, e todo o plantel entendeu bem a situação e fomos juntos.



A família



- Teve um momento no São Paulo, conturbado, é bem verdade. Tinha gente, como é normal, que questionava meu trabalho, queria minha saída. Mas o "seu Juvenal" (presidente Juvenal Juvêncio) acreditou no nosso trabalhou, e nos segurou. E olha que eu tinha propostas grandes, de muito dinheiro para deixar o clube. Até meus filhos me questionavam, não entendiam porque eu continuava no São Paulo se havia pressão de dentro, e ótimas propostas de fora. Hoje, eles estão em casa me assistindo, estão vendo que eu estava certo.



O choro



- Ora eu chorei, chorei por vários motivos cara! Foi uma semana de muita dificuldade, muita pressão. Todo mundo querendo ver nosso tropeço, e no final de semana essa denúncia, a troca do árbitro. Foi muita pressão. E você sem poder dividir isso com quase ninguém, sem poder deixar que os jogadores fossem atingidos por essa pressão. E além de tudo, meu choro vem do fato da responsabilidade meu, são milhões de pessoas, e você sendo o responsável pela alegria ou tristeza desse monte de gente. Por tudo isso que chorei.





Nome - Muricy Ramalho - ex-jogador de futebol e hoje técnico

Data de nascimento - 30/11/1955

Local - São Paulo - São Paulo





Clubes nos quais trabalhou



Puebla FC - México - 1993

São Paulo Futebol Clube -1994/96

Guarani Futebol Clube - 1997

Chuhua - China - 1998

Ituano Futebol Clube - 1998

Botafogo Futebol Clube - SP - 1999

Santa Cruz Futebol Clube - 2000

Clube Náutico Capibaribe -2001/02

Figueirense Futebol Clube - 2002

Sport Club Internacional - 2003

Associação Desportiva São Caetano - 2004

Sport Club Internacional - 2004/05

São Paulo Futebol Clube - 2006



Principais Títulos Conquistados



1994 - Copa Conmebol

1996 - Copa dos Campeões

1996 - Supercopa Conmebol

1998 - Copa da China

2001 - Campeonato Pernambucano

2002 - Campeonato Pernambucano

2003 - Campeonato Gaúcho

2004 - Campeonato Paulista

2005 - Campeonato Gaúcho

2005 - Vice-campeão Brasileiro

2006 - Vice-campeão Paulista

2006 -Vice-campeão da Copa Libertadores da América

2006 - Vice-campeão da Recopa Sul-Americana

2006 - Campeão Brasileiro

2007 - Campeão Brasileiro

2008 - Campeão Brasileiro



Com informações do site oficial do São Paulo