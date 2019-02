Cresce venda de bebidas para o fim de ano em Natal

Vlademir Alexandre

A crise financeira internacional despertou a atenção dos clientes para a compra antecipada, garantindo os mesmos valores nos meses que antecedem o período natalino.Segundo Gildson Heber, diretor comercial da Ligzarb, esse ano o movimento de compra de bebidas foi atípico. “Começamos a vender no mês de outubro e em novembro tivemos uma caída, provocada pela repercussão da crise. Em dezembro, tivemos a normalização do movimento, com um aumento de 20% nas vendas”, diz.Para minimizar os efeitos da crise nas vendas de bebidas, o Governo Federal fez um acordo com as vinícolas para reajustar o valor apenas em janeiro. O aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI valerá para as bebidas importadas, como vinhos e destilados.A loja especializada em vinhos em Natal que tem mais de 450 rótulos, a Vinhedos, comemora os resultados nas vendas, que cresceram mais de 25% nos meses que antecedem o natal. “Esse ano, as compras foram antecipadas, começando em setembro”, comenta Ricardo Barbosa, gestor da Vinhedos.Ricardo afirma que a loja fez as compras antes do reajuste de preços e que no mês de dezembro manteve os preços para os consumidores. “Nesse período, as vendas crescem cinco vezes mais”, diz.As duas lojas afirmaram que os preços estão mantidos até o último dia do ano.