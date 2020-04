Funcionários da A&G serão pagos pela Sesap

Chegou ao fim o impasse envolvendo a empresa de serviços terceirizados A&G e seus funcionários. Depois de uma reunião realizada no final da tarde terça-feira (17), na Procuradoria Regional do Trabalho, ficou decidido o final da greve dos servidores, além do pagamento dos honorários atrasados e dos vales-transportes.

Sônia Godeiro, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do RN (Sindsaúde) explicou que os pagamentos dos terceirizados passam a ser feitos diretamente através da Sesap, sem intermédio da A&G.

A princípio, o montante referente aos meses de dezembro e janeiro serão depositados a partir desta sexta-feira (20), ficando para o próximo dia 2 de março, uma nova reunião marcada para saldar as demais pendências.

Segundo Sônia Godeiro, os atrasos da A&G aconteceram em virtude de problemas econômicos enfrentados pela empresa. "O proprietário da A&G, Anderson Miguel, explicou que o repasse foi feito pela Sesap, mas como companhia estava descapitalizada, aconteceu o atraso do pagamento", explicou Sônia Godeiro.

Estiveram presentes na assembléia, representantes da Procuradoria e Controladoria Geral do Estado, assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde Pública, o secretário adjunto, João Albérico, e representantes do Sindsaúde, Sônia Godeiro e do Sindcon.

Crise

Na terça-feira (10), 17 funcionários da A&G que prestavam serviço no Hospital Colônia Dr.João Machado, além de quatro do Walfredo Gurgel, suspenderam as atividades em virtude do atraso no pagamento, que em alguns casos chegava a três meses. Somado ao atraso, os funcionários reclamavam que o FGTS não era repassado desde junho de 2008.

No sábado (14), representantes da A&G decretaram que os funcionários grevistas teriam o aviso-prévio assinado na segunda-feira (16). Na reunião realizada na Procuradoria Regional do Trabalho, no entanto, foram anuladas as demissões e os funcionários terceirizados voltaram às atividades nesta quarta-feira (18).

"O pior é que nós sabemos que o dinheiro sempre foi repassado pela Sesap, mas não estava chegando para nós. Queremos agora que o salário seja pago diretamente para nós, sem intermédio da A&G", explicou Anderon Lopes, funcionário da A&G.