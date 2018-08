Acidésio é dúvida para jogo de estréia da Taça Brasil

Divulgação/Assessoria de Imprensa Acidézio sente dores no joelho e pode desfalcar o ABC

A definição da equipe que sairá jogando será divulgada momentos antes da partida. No treinamento tático realizado na manhã de hoje (7), no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, Marquinhos formou o time um com Deivinho no lugar de Acidésio. ´´Estamos aguardando o resultado do tratamento que Acidésio está fazendo para melhorar do joelho, mas caso fique de fora, quem entra é Deivinho´´, avisou o técnico.Apesar do provável desfalque, o treinador alvinegro está confiante para o jogo de estréia. ´´Temos um plantel muito forte, com várias opções de formação e muito bem preparado, tenho certeza de que realizaremos um grande jogo, conquistando um excelente resultado``, garante Marquinhos. O ABC/UnP/Art&C vai começar o jogo com Matheus, Acidésio ou Deivinho, Rafael Negão, Walber e Rafinha.O segundo quarteto tem Gustavo, Thiago, Anderson e Antônio Carlos, além de Preto, Luciano e Betinho. Depois do Horizonte, o ABC enfrentará o Fortaleza, no domingo (9), às 9h, no ginásio da Faculdade Católica, com transmissão da TV Diário, canal 26, a cabo.