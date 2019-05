Grupo de Dickson assina carta de compromisso e diz que eleição está definida Onze parlamentares firmaram o apoio ao atual presidente da CMN; conteúdo da carta será divulgado em almoço na terça-feira (30).

“A eleição para a Presidência da Câmara está definida”. A afirmação é do vereador Júlio Protásio (PSB), um dos 11 vereadores que assinaram a “carta de compromisso com Natal”, confirmando o apoio à reeleição do atual presidente da Casa, vereador Dickson Nasser (PSB).



Em reunião que ocorreu na casa do vereador eleito Paulo Vagner (PV), todos os parlamentares discutiram sobre o conteúdo do documento que viria a ser assinado pelos aliados de Nasser. Os termos da carta de princípios, no entanto, só serão divulgados em almoço oferecido à imprensa na terça-feira (30).



“É uma carta de compromisso com Natal, onde todos os onze vereadores de palavra deixaram por escrito o apoio à reeleição de Dickson. Amanhã (terça-feira), divulgaremos para toda Natal o que foi assinado e o que é compromisso do nosso grupo”, disse Júlio Protásio.



Com as onze assinaturas e o compromisso dos parlamentares com a reeleição de Dickson, o atual presidente só perde a disputa se algum dos 11 parlamentares voltar atrás às vésperas da eleição do primeiro dia de janeiro de 2009.



O grupo de oposição, que conta com dez vereadores, define candidato nesta segunda-feira (29).