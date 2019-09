Avalanches na França, Escócia e Turquia matam ao todo 18 pessoas Acidentes ocorreram no sábado (24) e domingo (25). Algumas pessoas ainda estão feridas ou internadas.

Avalanches ocorridas nos Alpes Franceses, na Escócia e no nordeste da Turquia mataram ao menos 18 pessoas neste final de semana. Do total, dez pessoas morreram na Turquia, três na Escódia e cinco na França.



Neste domingo (25), pelo menos dez pessoas morreram e sete ficaram feridas em uma avalanche de neve no Monte Zigana, no nordeste da Turquia. A avalanche aconteceu durante uma caminhada organizada por um clube de alpinistas local. Dezessete montanhistas turcos participavam da atividade.



O deslizamento pegou o grupo de surpresa e soterrou 15 dos montanhistas. Os dois que conseguiram escapar da massa de neve desenterraram sete companheiros, todos feridos. Seis corpos foram localizados mais tarde.



Apesar de o número de vítimas confirmado oficialmente ser de dez, segundo a agência de notícias France Presse, uma das pessoas resgatadas com vida morreu ao chegar no hospital, o que eleva o número de vítimas desta avalanche para 11 e o total dos três incidentes para 19.



Sinal de alerta na Escócia



Três pessoas que caminhavam por uma montanha rochosa na Escócia morreram no sábado (24). O acidente aconteceu nas montanhas de Buchaille Etive Mhor, muito procuradas pelos esportistas. Uma quarta pessoa machucou o ombro e outros cinco alpinistas saíram ilesos.



Um alpinista que estava acima da avalanche observou o incidente e chamou por socorro. Dois helicópteros participaram dos trabalhos de resgate dos quatro montanhistas. Eles foram levados ao hospital de Belford, em Fort Williams, onde os três faleceram. As informações são da polícia local.



A área havia sido classificada com risco “considerável” de avalanche pelas autoridades responsáveis. Nos últimos dias, nevou muito no local. A polícia afirmou que não há relatos de outras pessoas desaparecidas. O pico da montanha possui 1.000 metros de altura.



Nos Alpes Franceses, mais uma tragédia



No sábado (24), dois excursionistas morreram na cidade de Flaine, na França, e dois esquiadores, de 16 e 18 anos, faleceram fora da pista na estação de Valmorel. Outro esquiador morreu ao chegar ao hospital de Grenoble, totalizando cinco vítimas na França.



O serviço meteorológico local havia emitido um alerta informando de que a neve nos Alpes era muito instável em consequência das fortes chuvas e ventos nos últimos dias.



