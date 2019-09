Luís Carlos diz que PMDB não terá indicações na Prefeitura

Elpídio Júnior Luís Carlos: sem cargos na administração de Micarla.

Após diversas conversas com o vice-prefeito Paulinho Freire, o futuro secretário de Articulação João Faustino e com a própria prefeita Micarla de Sousa, o ingresso dos vereadores do PMDB na bancada de situação já era esperado. A atitude, de acordo com Luís Carlos, é natural para os dois parlamentares.Relembrando a campanha de 2008, onde os parlamentares foram obrigados a compor coligação com PSB e PT no famoso “acordão”, o parlamentar diz que os peemedebistas não eram da bancada de Carlos Eduardo e foram taxados como aliados no apagar das luzes, ao contrário dos vereadores do PSB.“Se o PSB, que é o partido do prefeito e esteve quase sempre ao lado dele, está apoiando Micarla, por que nós não podemos (apoiar), que sempre fomos oposição à administração passada?”, questiona o vereador.Como as secretarias – atuais e futuras – já têm definidos os seus ocupantes, o PMDB não fará indicações na administração, pelo menos a princípio. “Vamos manter a postura de independência e, posteriormente, poderemos discutir sobre espaço”, explicou o parlamentar.