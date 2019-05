Primeiro lugar em Biomédica disse que colocação é resultado de um ano de renúncia

Ana Paula Oliveira Gilberto Rodrigues contou com a realização de cursos isolados e o apoio incondicional da mãe.

“Esse é o resultado de quase um ano de renúncia. A chave do sucesso é ser chato mesmo. Os amigos me ligavam para sair e eu dava negativa. É uma questão de escolha. E eu fiz a minha”, explica.A aprovação no curso de Medicina, segundo ele, não foi surpresa. Porém, o primeiro lugar na área Biomédica, sim.Na preparação para o vestibular, que começou no fim de 2007, quando trancou o curso de Biomedicina, Gilberto Rodrigues contou com a realização de cursos isolados e o apoio incondicional da mãe, Jacqueline Maia Gomes.Bastante emocionada com a aprovação do filho, ela afirmou: “você não tem noção de como é bom ver um filho estudioso ser recompensado dessa maneira”, falou com os olhos marejados. Ela comentou que passou a semana angustiada, mas que estava muito feliz e queria comemorar junto com os outros filhos e amigos.