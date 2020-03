Robinson responde Wilma e diz que AL está colaborando com o Governo

Elpídio Júnior Robinson Faria: resposta a Wilma logo após leitura da mensagem anual.

A alteração a qual se referiu a governadora foi a emenda que diminuía o percentual de limite do remanejamento dos recursos do estado, que passariam de 25% para 5% do valor total. Sobre esse assunto, a própria governadora informou que estará enviando um projeto de “urgência-urgentíssima” para aumentar o percentual.De acordo com o secretário Vagner Araújo, não poderá haver veto à emenda, pois a ação do Executivo resultaria em nenhum percentual de remanejamento até que um novo projeto fosse aprovado. Dessa forma, a proposta da governadora será um aumento de 15% no limite de remanejamento, passando, assim, a haver a possibilidade de que o Governo altere o destino de até 25% dos recursos do estado sem consultar a Assembléia.Segundo Wilma de Faria, a medida visa dar celeridade ao trâmite de ações do Governo, diminuindo a burocracia, já que seria necessário que o Executivo consultasse a Assembléia sempre que precisasse fazer um remanejamento maior que o limite permitido.“As mudanças na proposta orçamentária encaminhada por nossa administração desconfiguraram o planejamento do Executivo em áreas essenciais e estratégicas. Faço um apelo a cada um dos deputados, conforme já falei com o deputado Robinson Faria, encaminharemos em regime de urgência-urgentíssima, um projeto de lei com ajustes ao texto final aprovado em dezembro”, disse Wilma, recebendo a resposta de Robinson no fim da leitura.Momentos antes do início da sessão, o parlamentar já argumentava que a diminuição no valor do limite de remanejamento era importante para a valorização do Legislativo e, relembrando a época em que o limite de remanejamento era de 40% – na administração de Garibaldi –, o deputado disse que discordava da posição do Governo.“(Quando o remanejamento era de 40%) A Assembléia não existia, era uma ficção. Discordo do Governo quando acha que é necessário o valor de 25% no remanejamento. Essa Casa sempre foi parceira da governadora e sempre aprovou as ações que contribuíram para que ela fosse reeleita governadora”, argumentou.No entanto, quando a governadora fez as queixas sobre a AL durante a leitura da mensagem, o parlamentar se apressou para responder às críticas. De acordo com Robinson, a Assembléia sempre foi parceira da governadora Wilma de Faria e ele não esperava que a aliada política fizesse as críticas durante a leitura da mensagem.“Em nenhum momento essa Casa foi procurada para um pedido de correção do texto. A discussão sobre o tema deve ser feita em outro local, e continuamos abertos ao diálogo. Fui obrigado a falar porque a Assembléia sempre foi parceira da governadora, mas isso não quer dizer que não possamos conversar mais a frente”, afirmou Robinson.