Lula sanciona lei que permite interrogatório de presos por videoconferência Cabe ao juiz avaliar o uso da videoconferência, como em casos de risco de segurança ou quando o réu estiver doente.

Apesar de estar de férias na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem (8) a lei que permite a realização de interrogatórios de presos por videoconferência. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (9).



De acordo com o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, cabe ao juiz avaliar o uso da videoconferência, como em casos de risco de segurança ou quando o réu estiver doente.



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estima que, com a videoconferência, economizará cerca de R$ 6 milhões por ano para os cofres do governo estadual, o que poderá significar mais 700 homens no policiamento das ruas.



Lula sancionou também projeto que cria o regime de tributação única para importação, por via terrestre, de mercadorias do Paraguai, o chamado Projeto dos Sacoleiros.



Também foram sancionados o projetos que cria a Superintendência do Desenvolvimento Sustentável do Centro-Oeste (Sudeco) e o que institui o Dia Nacional da Leitura, em 12 de outubro.



Lula está de férias na Base Naval de Aratu, na Bahia.