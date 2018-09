ANP realiza Fórum da 10ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios em Natal Evento será realizado nesta quinta-feira (20), na Fiern e contará com a presença do diretor-geral da ANP, Haroldo Lima.

Apresentar a 10ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural e dar condições para que o Rio Grande do Norte participe. Este será o foco do Fórum que será realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta quinta-feira (20), na Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern).



O Fórum será aberto às 10h30 pelo diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, pelo Secretário estadual de Energia e Assuntos Internacionais, Jean-Paul Prates, e pelo presidente da Fiern, Flávio Azevedo.



O evento seguirá até as 14h30 com palestras ministradas por técnicos da ANP sobre as áreas de ofertas na Décima Rodada, os contratos de concessão, as questões ambientais, as participações governamentais sobre a produção de petróleo e gás natural e o incentivo da ANP à indústria nacional.



A 10ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios será realizada nos dias 18 e 19 de dezembro, no Rio de Janeiro. Serão oferecidos 35 blocos na Bacia Potiguar, distribuídos em sete municípios do Rio Grande do Norte (Açu, Apodi, Baraúna, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró e Upanema) e em três municípios cearenses (Alto Santo, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte).



Os 35 blocos que serão licitados ficam próximos a diversos campos produtores como Acauã, Rio Mossoró, Pajeú, Upanema e Lorena. A Bacia Potiguar é considerada hoje a maior produtora de petróleo em terra do país, com cerca de 70 campos de petróleo, sendo 58 em terra. Somente em 2007 foram 686,35 milhões de barris de petróleo.



Os lances mínimos para os blocos da bacia variam de R$ 140 mil a R$ 438 mil. A região onde as áreas estão localizadas apresenta boa infra-estrutura de rodovias, oleodutos e gasodutos, portos, a Unidade de Produção de Gás Natural de Guamaré e centros urbanos importantes como Mossoró e Macau.



Além da Bacia Potiguar, os 130 blocos terrestres licitados estão divididos em outras seis bacias sedimentares: Sergipe-Alagoas, Amazonas, Paraná, Parecis, Recôncavo e São Francisco.