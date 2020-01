Paulo Nogueira: ele respira esporte

Artur Dantas

Com apenas um ano de idade, o garoto da família Nogueira deixou a cidade do interior para se acomodar na capital, onde ficou até os 16 anos antes de se mudar para Brasília e, posteriormente, Rio de Janeiro.Criado na Avenida 3, no bairro do Alecrim, revelou grandes aventuras que fazia ainda na adolescência com os amigos, o que incluía rápidas visitas à Praia do Meio. Devido a criação rígida dos pais, não tinha permissão para dar um mergulho."O jeito que encontramos de poder ir à praia era sair correndo do Alecrim até a Praia do Meio, onde dávamos uns dois, três mergulhos no Poço do Dentão e voltávamos para não sermos apanhados pelos nossos pais", conta.Como jogador de futebol de salão, defendeu durante algum tempo o colégio Padre Miguelinho e lembrou de bons jogos contra o time do Atheneu e da Escola Técnica, cujo prazer "foi ganhar deles porque eram muito fortes na época".Em virtude do casamento das irmãs com militares, acompanhou o deslocamento delas até Brasília, cidade onde morou durante um ano, no final da década de 60. Em seguida, trocou a cidade, que ainda era um canteiro de obras, pelo Rio de Janeiro.Na Cidade Maravilhosa, viveu, como disse, "uma fase boa". Morando na cidade de Mesquita, Baixada Fluminense, passou momentos únicos dentro do futebol, como o contato com Hélcio Jacaré, morador da mesma cidade e jogador do time Mesquita, que atualmente disputa o Campeonato Carioca.No entanto, o contato com o futebol não rendeu uma profissionalização no esporte. Paulo contou que entre estudar, trabalhar e jogar, ficou com as duas alternativas iniciais, restando apenas o tempo para encarar o futebol como atividade amadora.Entretanto, o trabalho como representante em uma fábrica de jóias não o afastou do futebol. Em uma conversa com o presidente do grupo, manifestou o interesse em montar um time de futebol com os homens da fábrica, mas a idéia foi rechaçada pelo diretor.De férias no Rio Grande do Norte, voltou a Natal, onde foi convidado a conhecer o Nordestão da Avenida 2, recém-inaugurado. "Quando sai daqui, não tinha o supermercado ainda.Eu fui conhecer lá e encontrei umas camisas de time de futebol bonitas, com uma listra na manga. Não tive dúvidas e comprei algumas para montar o time de futebol para disputar competições amadoras lá no Rio de Janeiro", disse.Ainda com certa resistência do presidente da empresa, decidiu fundar o time por conta própria. Nascia então o Natal Futebol Clube, time formado essencialmente por funcionários da fábrica que trabalhava.O grupo chegou a disputar alguns jogos, mas a dificuldade em manter um time fez com o que o time passasse do campo, que era mais caro, ao futebol de salão.Anos mais tarde, na volta à capital potiguar, montou outro clube, o Tropical. Dessa vez, o time teve mais sucesso e rendeu participação em campeonatos promovidos pelo Alecrim Futebol Clube, Campeonatos do Sesc, Copa Rubens Massud (Copa cidade Natal de futebol Amador)."Como não tinha segunda divisão, chegamos a disputar o campeonato das Rocas, muito conhecido aqui naquela época. Ficamos muito tempo com o Tropical e recebíamos semanalmente, convites para jogar no interior. Tínhamos nomes como Chiquinho, Plínio, Ivo e Geraldo.Eu jogava também, mas porque era o dono do time, já que não tinha tempo para treinar e me dedicar ao futebol em virtude do trabalho. Mas eu ouvia muitas vezes que era o único dono de time de futebol que sabia jogar", lembra.Outro episódio que lembrou em Natal foi o reencontro com Hélcio Jacaré. "Muito tempo depois, quando eu estou na Pousada do Atleta, começo a conversar com Hélcio sem saber que era o mesmo que morava em Mesquita. Aqui ele tinha ganhado o apelido de Jacaré. Quando conversava com ele é que percebi que se tratava do mesmo que jogava no time de lá.Eu não o reconheci porque ele era franzino e depois fico muito forte", lembra.Ainda no Rio de Janeiro, fazia visitas constantes à CBF, que ficava instalada a poucos metros do prédio onde trabalhava. Ali, parava para ouvir as resenhas esportivas da época, inclusive a de João Saldanha. Mas o apreço pelo rádio não começava naquele ponto.Quando garoto, disse que acompanhava o trabalho do operador de áudio que trabalhava na Rádio Cabugi, próximo à Igreja de São Pedro. Tempos depois, soube de um teste para a Rádio Rural, no Rio Grande do Norte. Foi aprovado, mas o compromisso com o emprego o impediu de aceitar a proposta de trabalho.Depois de sair do emprego no Rio de Janeiro,passou a se dedicar ao rádio. "Meu melhor momento foi quando apresentei um programa político ao lado de Paulo José, na Rádio Poti, com quem eu aprendi quase tudo de rádio. Depois trabalhei com Gessani Gomes, no programa Secretário da Cidade, que me deixava só para eu desasnar", lembra.Como cronista esportiva, teve grande sucesso em Natal passando a escrever colunas em jornais da cidade. O interesse pelo esporte fez com se candidatasse à presidência da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Norte (Acern) em 1998.Diante da negativa "deles", voltou a se candidatar em 2005, assumindo pela primeira vez o posto. "Meu maior orgulho, isso eu posso dizer, foi tirar aqueles piratas daqui e moralizar a instituição", disse.À frente da Acern, consegui a transferência da associação da cabine 16 do Machadão para a sala da guarda municipal. Outra medida foi a regularização da carteira dos associados que caiu de 700 para 350. "Aqui eu só permitia que fossem associados radialistas, jornalistas e publicitários.Até o meu filho eu tirei daqui, que não atendia esse padrão. Por causa disso, fui reconhecido por clubes, árbitros e dirigentes de fora. Carlos Eugênio Simon chegou a me parabenizar, dizendo que a imprensa do Rio Grande do Norte era a melhor organizada nos Estádios", disse.