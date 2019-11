Um prato típico de virar a cabeça: Virado à Paulista

Fotos: Elpídio Júnior

O prato esteve em evidência recentemente no horário nobre da Rede Globo de televisão. Na novela A Favorita, de João Emanuel Carneiro, um restaurante simples da cidade fictícia de Triunfo oferecia a uguaria.



Acertou quem pensou em virado à paulista. A receita é simples, porém saborosa. Os ingredientes (feijão carioca, farinha de mandioca, bacon, calabresa, cebola, alho e azeite) utilizados no prato são facilmente encontrados no mercado.



Para preparar essa delícia, originalmente paulista, basta cozinhar o feijão e temperar, dourando a cebola, juntamente com o bacon e a calabresa. Com o feijão pronto, aos poucos, adicione a farinha de mandioca até virar um creme.

Em Natal, o Virado à Paulista pode ser apreciado no Malagueta Restaurante, localizado na avenida Afonso Pena, 759, Tirol. "O segredo do prato é fazer com amor. Além disso, gosto de usar um bom azeite", comenta a proprietária do restaurante, Adriana Medeiros.





No acompanhamento do virado, a dica dela é degustar com arroz branco, banana assada, bisteca, couve, torresmo, linguiças e ovo. Inaugurado em dezembro do ano passado, o restaurante self-service possui um mix variado de alimentação como, saladas, carnes grelhadas, comida regional e japonesa.



Segundo a proprietária, após o carnaval o restaurante abrirá para happy hour, trazendo de São Paulo a novidade: duas horas de comida e bebida por um preço único. Atualmente funciona de segunda a sábado, das 11h às 15h.



Ingredientes



Virado à Paulista

» 3 xícaras de feijão carioca cozido

» 2 dentes de alho

» 1 cebola média

» ½ xícara de farinha de mandioca

» 50 ml de azeite



Bisteca suína

» 300 gramas de bisteca

» Suco de 2 limões

» Sal e pimenta do reino (a gosto)

» Óleo para fritura

Bananas Fritas

» 2 bananas nanicas

» 1 ovo batido com 1 copo de leite

» Farinha de trigo para empanar

» Farinha de rosca para empanar

» Óleo para fritar por imersão







Linguiças

» 1/2 kg de linguiça fresca ou caipira

» Água fervente

» Óleo para fritura





Ovos

» 2 ovos

» Sal

» Óleo para fritura







Couve

» 1 maço de couve lavado e higienizado

» 1 fio de óleo

» Sal







Torresmo

» 1/2 kg de gordura do toucinho

» 2 litros de água fervente

» 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

» Óleo para fritar em imersão