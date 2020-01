Lula vem a Ceará-Mirim conhecer polo de criação de tilápias

Vlademir Alexandre Lula durante lançamento do PAC no Rio Grande do Norte

A agenda ainda não foi fechada. Além da criação de tilápias, projeto realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no assentamento de Reforma Agrária Canudos, o presidente deverá visitar as obras de duplicação da BR-101. Os compromissos são apenas administrativos.O Polo de Tilapiculcultura surgiu há quatro anos com o propósito de gerar renda e oportunidades de trabalho para os moradores de várias comunidades rurais da região do Mato Grande. Atualmente, são pescadas cerca de 13 toneladas de tilápias por mês, que são comercializadas por empresas incubadas da UFRN.* Com informações da Agecom/UFRN