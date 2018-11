Royalties pagos aos municípios do Rio Grande do Norte somam R$ 349,49 milhões

O pagamento do imposto da exploração de petróleo e gás natural, os royalties, cresceu 36% em 2008. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies (ANP), divulgados no início desta semana, afirmam um rendimento de R$ 349,49 milhões no Rio Grande do Norte.Os beneficiados com o pagamento de royalties são o Governo do Estado, com R$ 197,68, milhões, e 97 municípios, com R$ 151,80 milhões. No mesmo período do ano passado, o repasse foi de R$ 256,97 para o RN, um crescimento de 36%.Só em novembro, a Petrobras repassou R$ 32,85 milhões, sendo R$ 17,53 milhões destinados ao Rio Grande do Norte e R$ 15,32 milhões aos municípios. Se comparado ao mesmo período do ano passado, ocorreu um aumento de 29%, quando foram pagos R$ 25,36 milhões.Mossoró continua na liderança no recebimento dos royalties no Estado, com o repasse de R$ 2,34 milhões. Macau ficou em segundo lugar com R$ 2,16 milhões, seguido de Guamaré com R$ 2,13 milhões. Areia Branca ficou na quarta posição com R$ 845,39 milhões.Os municípios de Goianinha, Ielmo Marinho e Macaíba receberam o montante de R$ 717.81 mil, cada, por disporem de instalações de medição e transferência de petróleo e/ou gás. Outros oito municípios receberam valores superiores a R$ 200 mil.

* Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies – ANP.