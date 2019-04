Filiados do PP, PMN e PTB se reúnem para discutir administração

Marília Rocha Robinson Faria comemora crescimento do PP.

Para o deputado Robinson, o encontro é importante devido ao compartilhamento de experiência dos políticos e orientações para os novos. “Ficamos surpresos com o comparecimento dos políticos do PP, PMN, PTB, e dos PMDB, DEM, PSH e PPS”, diz.Sobre as eleições 2008, o presidente da Assembléia Legislativa comentou que esse ano o PP obteve o melhor resultado. “O arco das alianças em todo o estado possibilitou ao partido estar presente nas vitórias em todo o Rio Grande do Norte”. O deputado comemorou também a participação nas eleições de Natal, com a eleição do vice-prefeito e apoio a prefeita eleita.