Sarau Locau agita Pium na lua cheia de hoje

A FEL Produções Artísticas publica sua agenda cultural para o início desse primeiro semestre, com a retomada do Sarau Locau!, na lua cheia de hoje (12), às 20h. O evento é uma parceria com o ZenBar Café, desde meados de dezembro em funcionamento, e onde serão realizadas as atividades em 2009.O novo espaço cultural está localizado à margem da pista de volta da Rota do Sol, em Pium, próximo ao posto de combustível.A ocasião também celebra os 10 anos de atuação do coletivo Movaci (Movimento de Valorização da Arte e Educação para a Cidadania), agora contemplado com a aprovação de projeto para coordenar um ponto de cultura a ser instalado na localidade já no início do ano que vem.O sarau une artistas e poetas ao público residente e moradores de outras cidades e vilas próximas.No dia 29, será apresentada a versão pocket-show de Instinto Dissonante, concerto semielétrico com o qual o músico Esso Alencar vem lançando

Bossta Nova

, seu primeiro disco de estúdio, lançado por selo próprio.Selecionado pelo projeto Pixinguinha, o cantor e compositor deverá produzir ainda no primeiro semestre mais um álbum de canções inéditas.A Rádio-Bar também é uma ação produzida pela FEL, que agora no verão retorna todo último sábado de cada mês, no mesmo local.Tocada pelos rádio-dj’s Esço, Iltex e Nassao, a festa reúne uma mistura de ritmos dançantes a repertórios com programações musicais multiétnicas para embalar a pista e animar os ambientes do lugar.Também no mesmo espaço vai rolar a “Farra Sertaneja”, festa tematizada, com os sabores e as cores do sertão nordestino, onde o sanfoneiro Zédi Cezário apresentará clássicos do forró e suas composições, constantes do EP “Forró do Pé da Serra”.Todos os lançamentos estarão expostos e à venda no bar.Confira a programação:12/1 – Sarau Locau!29/1 – “Instinto Dissonante”, bolso-eletro-show31/1 – Rádio-Bar, c\ intervenção Raul Seixas Banda Clube7/2 – Farra Sertaneja, c\ Zédi Cezário e convidados