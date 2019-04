Carlos Eduardo atribui comportamento da Câmara à derrota nas eleições

Vlademir Alexandre Para Carlos Eduardo, o importante são as obras que está deixando para a cidade.

Nos últimos meses, os vereadores emplacaram uma Comissão Especial de Investigação (CEI) da Saúde, impediram a transferência de conta da Prefeitura para o Banco do Brasil e bloquearam o uso de R$ 40 milhões ganhos com a transferência, que seriam usados para pagamento de pessoal.Agora, o vereador Salatiel de Souza (PSB) prepara mais uma ação contra o prefeito acusando-o do uso indevido de R$ 15 milhões da Previdência. O dinheiro foi usado para pagamento do décimo terceiro dos funcionários.Apesar dos ataques, o prefeito tem adotado um comportamento

blasé

sobre o assunto. “O importante são as obras que estou deixando para a cidade. O resto não interessa”.Sobre os R$ 40 milhões bloqueados em primeira e segunda instância pela Justiça, Carlos Eduardo disse que aguarda confiante uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal.