Prêmio Núbia Lafayete prorroga inscrições

Foram prorrogadas até 13 de março, as inscrições para o Prêmio Núbia Lafayete - um incentivo à gravação de CD em estúdio potiguar. O edital visa à seleção de projetos musicais de artistas potiguares, que concorram com obras de sua própria autoria ou de outros autores potiguares, além de fomentar a indústria fonográfica local.

O Prêmio tem como objetivo estimular a produção musical norte-rio-grandenses, de modo a ampliar o acervo cultural do Estado, incentivar, valorizar e divulgar obras musicais de artistas potiguares e, portanto, a música local, bem como de fortalecer as expressões e a identidade artística do Estado.

Serão selecionados 46 trabalhos em três categorias distintas, onde os projetos selecionados irão reverter o valor do prêmio em horas de estúdio para a gravação de um CD. O Grupo A, terá 10 projetos selecionados, cada um recebe a importância de R$ 4 mil.O Grupo B terá 20 projetos selecionados, cada um recebe a importância de R$ 3.500,00 e por fim, o Grupo C, com 16 projetos no valor de R$ 2.500,00 cada, representando um investimento total de R$ 140 mil por parte do Governo do Estado.

3232-5319