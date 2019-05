Jaime Calado reúne secretários para definir primeiras metas para São Gonçalo

O prefeito eleito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado (PR), reúne-se, na manhçã desta terça-feira (30), com todos os seus secretários e secretários-adjuntos para definir as metas para os primeiros meses da futura administração. No entendimento do novo gestor, resgatar a auto-estima da população são-gonçalense será o maior desafio de sua administração.Argumentando que foi o candidato de oposição à atual administração, Jaime Calado acredita que é necessário definir com os secretários a melhor forma para se dar continuidade às ações que tratam sobre as necessidades essenciais da população. Além disso, estabelecer as metas para os primeiros dias da administração também será um ponto tratado na reunião.“Vamos definir o que será feito de imediato e definir todas as nossas metas para o primeiro semestre. Sabemos que os primeiros 100 dias de administração são estressantes, que podemos não conseguir implantar tudo o que queremos, mas vamos discutir para buscarmos os melhores caminhos”, disse Jaime Calado.Sobre a principal meta de sua administração, o prefeito eleito disse que um conjunto de ações levará a administração a atingir o objetivo principal: resgatar a auto-estima da população.“Temos que procurar reduzir violência, melhorar educação, melhorar a questão da Saúde, geração de emprego e renda, habitação popular e, com tudo isso, deveremos resgatar a auto-estima da população, o que leva tempo para ocorrer”, explicou.

Femurn

Com relação à eleição para a presidência da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Jaime Calado confirma que a tendência é um acordo entre ele e o prefeito eleito de Lajes, Benes Leocádio. Apesar de ainda não saber quem será o candidato – que deverá ser candidato único no pleito –, Calado diz que o fortalecimento da instituição é o principal objetivo de ambos os prefeitos.“Nós queremos a mesma coisa, que é o fortalecimento dos municípios e que a Femurn continue a contribuir para esse fortalecimento. A gente tem tudo para se entender, mas o candidato será a última coisa que definiremos”, explicou.