BR anuncia lucro recorde de R$ 1 bilhão em três meses Essa foi a primeira vez na história da empresa que a cifra chega à casa do bilhão.

Rio de Janeiro - A Petrobras Distribuidora (BR) anunciou nesta segunda-feira (17) lucro líquido recorde de R$ 1,028 bilhão no terceiro trimestre do ano. Essa foi a primeira vez na história da empresa que a cifra chega à casa do bilhão. O resultado do trimestre é 49,2% maior do que o registrado em igual período do ano passado: R$ . 689 milhões.



A empresa também fechou o período com recorde nas vendas: 3,459 bilhões de litros de combustíveis. No acumulado de janeiro a setembro, foram vendidos 28,051 bilhões de litros, resultado 13,7% maior do que o mesmo período do ano passado. Em 2007, foram vendidos 33,9 bilhões de litros.



Em nota, a BR informou que o desempenho é resultado do constante aumento do volume de vendas e da manutenção do controle de custos.