Ajustamento de conduta disciplina trânsito no cajueiro de Pirangi

Elpídio Júnior Termo de ajustamento visa melhorar trânsito perto do cajueiro de Pirangi

Pelo acordo, o Detran terá um prazo de cinco dias úteis para “implementar toda a sinalização necessária para impedir o estacionamento de veículos na avenida Deputado Márcio Marinho, nas mediações do cajueiro até o Cirquinho, assim como a parada de qualquer ônibus nesta via para embarque de passageiros, inclusive, ônibus de turismo”. O termo de ajustamento diz ainda que só será permitido o desembarque de passageiros.Essa proibição somente ocorrerá nos sábados, domingos, feriados e especificamente no período de carnaval, da sexta-feira (20) à quarta-feira de cinzas (25).O termo de ajustamento é assinado pelo diretor do Detran, Carlos Theodorico Bezerra; pelo comandante do Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), coronel Ricardo Albuquerque; pelo secretário de Trânsito e Transporte de Parnamirim, Antônio Batista Barros; e pela promotora pública Luciana Maria Maciel.A partir de agora, o CPRE e o município de Parnamirim vão fiscalizar as normas de trânsito no cajueiro e ainda terão que manter os “fiscais da SMTT e agentes de trânsito na avenida Deputado Márcio Marinho, no período de 12 às 18 horas, para atuar com rigor e rapidez para coibir a ocorrência de infrações ambientais e urbanísticas na Praia de Pirangi”.O Município também “não permitirá que os ambulantes se fixem nas calçadas da avenida Dep. Márcio Marinho, devendo tomar as medidas administrativas necessárias para impedir que isso aconteça e obstrua o passeio público e a pista de rolamento, trazendo risco de morte aos pedestres”.O documento estabelece também que o Município e o CPRE deverão “fiscalizar que o embarque de passageiros nos ônibus, provenientes do Marina Badauê e do Cajueiro ocorram no estacionamento dos mesmos localizado na avenida São Sebastião”.O não-cumprimento do acordo implicará multa de R$ 5 mil, a ser recolhida ao Fundo previsto na Lei 7.347/85.