Ações da Nossa Caixa estão entre os papéis mais procurados na Bovespa

São Paulo - Um dia após a confirmação da compra da Nossa Caixa pelo Branco do Brasil em negociação que chegou a R$ 5,386 bilhões, as ações da instituição paulista aparecem na lista dos papéis mais procurados pelos investidores no mercado em torno do Ibovespa, negociado na BM&FBovespa.



Às 11h55, cada ação estava sendo negociada a R$ 61,02, uma alta de 18,94% sobre o pregão anterior, realizado há dois dias. Ontem (20), não houve negócios por conta do feriado do Dia da Consciência Negra. Vinte minutos depois, a alta passou para 19,48%, com o valor da ação subindo para R$ 61,30.



O Ibovespa iniciou o dia em queda, que chegou a ser de 3,52%, às 11h55, mas, às 12h15, esse recuo já tinha diminuído para 3,07%, com o índice em 51.69 pontos. Até esse horário o volume financeiro negociado atingiu R$ 626,1 milhões.



Além dos papéis da Nossa Caixa, estavam em alta as ações JBS ON e Brasil T Par ON. Na lista das maiores baixas, apareciam Redecar ON, Vale do Rio Doce ON e Gafisa ON.



Agência Brasil